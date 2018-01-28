Дмитрий Маликов 29 января отмечает 48-летие
Сегодня, 29 января, Дмитрий Маликов празднует своё 48-летие. Музыкант родился в семье композитора и танцовщицы, что во многом повлияло на его увлечения и выбор жизненного пути. В 1994 году он окончил в Москве консерваторию, а сегодня работает с блогерами и публикует на страницах соцсетей видео в молодежном стиле.
Карьера Дмитрия Маликова началась в 16 лет, именно тогда он написал песню «Солнечный город». Впоследствии он появлялся на концерте «Песни года», участвовал в интернациональном фестивале в Монте-Карло и получил там гран-при, снимался в фильмах. Самый первый сольный альбом композитор представил в 1993 году, а сегодня дискография певца включает свыше 20 альбомов.
Помимо развития карьеры эстрадного исполнителя, Дмитрий Маликов работает в сфере создания классической музыки, занимается съемками видео для своих песен, продюсирует молодых артистов, занимается благотворительностью. Певец получил большое количество разнообразных наград, будучи признанным в различных сферах музыкальной деятельности.
Карьера Дмитрия Маликова началась в 16 лет, именно тогда он написал песню «Солнечный город». Впоследствии он появлялся на концерте «Песни года», участвовал в интернациональном фестивале в Монте-Карло и получил там гран-при, снимался в фильмах. Самый первый сольный альбом композитор представил в 1993 году, а сегодня дискография певца включает свыше 20 альбомов.
Помимо развития карьеры эстрадного исполнителя, Дмитрий Маликов работает в сфере создания классической музыки, занимается съемками видео для своих песен, продюсирует молодых артистов, занимается благотворительностью. Певец получил большое количество разнообразных наград, будучи признанным в различных сферах музыкальной деятельности.
Автор: Валерий Антонов