Киберпонедельник: Онлайн-магазины России продают товары со скидкой
Сегодня в России магазины организуют распродажу в рамках киберпонедельника. Это одна из крупнейших во всем мире акций предоставления скидок на товары онлайн-магазинов, а также особо популярное событие, ставшее аналогом «черной пятницы».
Это один из наиболее оживленных дней ведения торговли на интернет-площадках, большая часть из которых предлагают клиентам достаточно внушительные скидки. Быстрое распространение мобильных устройств привело к росту популярности киберпонедельника. Первый раз на территории России его провели 28 января 2013-го. Организаторы сообщили, что онлайн-ритейлеров получили достаточно хорошие результаты продаж, чтобы задуматься о переводе акции в число ежегодных.
Согласно установленными организаторами правилам, компании, желающие участвовать в акции, обязаны следовать рекомендациям коллег. На сегодня масштабы российского киберпонедельника относительно проведения мероприятия в западных странах достаточно скромные. Это связывают с недоступностью Сети в отдельных населенных пунктах РФ, а также сложностью доставки туда товаров со складов онлайн-площадок.
Это один из наиболее оживленных дней ведения торговли на интернет-площадках, большая часть из которых предлагают клиентам достаточно внушительные скидки. Быстрое распространение мобильных устройств привело к росту популярности киберпонедельника. Первый раз на территории России его провели 28 января 2013-го. Организаторы сообщили, что онлайн-ритейлеров получили достаточно хорошие результаты продаж, чтобы задуматься о переводе акции в число ежегодных.
Согласно установленными организаторами правилам, компании, желающие участвовать в акции, обязаны следовать рекомендациям коллег. На сегодня масштабы российского киберпонедельника относительно проведения мероприятия в западных странах достаточно скромные. Это связывают с недоступностью Сети в отдельных населенных пунктах РФ, а также сложностью доставки туда товаров со складов онлайн-площадок.
Автор: Валерий Антонов