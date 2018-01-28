Уходящий от полицейской погони гонщик попал на видео при столкновении с дорожным знаком
Уходящий от полицейской погони гонщик стал героем Сети, врезавшись в дорожный знак. Соответствующее видео появилось на портале РЕН.
На кадрах видно, как мотоциклист на огромной скорости мчится по тротуару и, не успевая среагировать, сносит знак и падает после столкновения с пальмой. Через несколько секунд на место происшествия приезжают полицейские. Скорее всего, байкеру понадобилась медицинская помощь.
На кадрах видно, как мотоциклист на огромной скорости мчится по тротуару и, не успевая среагировать, сносит знак и падает после столкновения с пальмой. Через несколько секунд на место происшествия приезжают полицейские. Скорее всего, байкеру понадобилась медицинская помощь.
Автор: Джанабилова Татьяна П