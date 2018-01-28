В Аксае произошла массовая драка между 15 мужчинами, одетыми в зелёные жилеты
Около 15 человек, по подсчётам очевидцев, устроили ранним утром сегодня, 28 января, массовую драку на ул. Садовая города Аксай. Неизвестные были одеты в зелёные жилеты, в ход шли не только кулаки, но всё, что попадало под руку.
Свидетели массовой драки, наблюдавшие её из окон своих квартир, отметили, молодые мужчины в светоотражающих жилетах использовали в потасовке деревянные палки и даже оружие – возможно, травматические пистолеты, так как жители Аксая слышали звуки выстрелов. Предположительно, их производили в воздух, так как никто из участников конфликта серьёзно не пострадал, отделавшись ссадинами и ушибами.
После драки мужчины спокойно разошлись по разным сторонам. Очевидцы предположили, что они перебрали с алкоголем и решили помериться силами.
Неделей ранее сообщалось о массовой драке со стрельбой, имевшей место в российской столице.
Свидетели массовой драки, наблюдавшие её из окон своих квартир, отметили, молодые мужчины в светоотражающих жилетах использовали в потасовке деревянные палки и даже оружие – возможно, травматические пистолеты, так как жители Аксая слышали звуки выстрелов. Предположительно, их производили в воздух, так как никто из участников конфликта серьёзно не пострадал, отделавшись ссадинами и ушибами.
После драки мужчины спокойно разошлись по разным сторонам. Очевидцы предположили, что они перебрали с алкоголем и решили помериться силами.
Неделей ранее сообщалось о массовой драке со стрельбой, имевшей место в российской столице.
Автор: Воробьева Алина