В Воронеже 12 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на ВАСО
В Воронеже, в Левобережном микрорайоне, в том числе части Ленинского проспекта, произошла коммунальная авария, без тепла остаются жители 29 многоквартирных домов. В них также отключена горячая вода, неисправность возникла в котельной ВАСО.
Согласно предварительной информации, от отсутствия тепла страдают не менее 12 тысяч человек. В настоящее время специализированная бригада меняет на заводе задвижки. Без тепла и горячей воды остаются дома в микрорайоне ВАИ. Поступают многочисленные звонки от жителей, люди вынуждены использовать электрические обогреватели. Ранее, 27 января, во второй половине дня, в жилых домах Левобережного микрорайона начали остывать батареи. Тепла не было и утром в воскресенье. В аварийной службе сообщили, что оборудование котельной ВАСУ, обеспечивающей горячей водой и теплом около 30 домов и три объекта социальной инфраструктуры, проходит ликвидация аварии. Она будет устранена к вечеру сегодняшнего дня.
Ситуацию взяли на контроль чиновники городской и областной администраций. Населению рекомендовано использовать специальные бытовые электроприборы и тёплые одеяла.
Согласно предварительной информации, от отсутствия тепла страдают не менее 12 тысяч человек. В настоящее время специализированная бригада меняет на заводе задвижки. Без тепла и горячей воды остаются дома в микрорайоне ВАИ. Поступают многочисленные звонки от жителей, люди вынуждены использовать электрические обогреватели. Ранее, 27 января, во второй половине дня, в жилых домах Левобережного микрорайона начали остывать батареи. Тепла не было и утром в воскресенье. В аварийной службе сообщили, что оборудование котельной ВАСУ, обеспечивающей горячей водой и теплом около 30 домов и три объекта социальной инфраструктуры, проходит ликвидация аварии. Она будет устранена к вечеру сегодняшнего дня.
Ситуацию взяли на контроль чиновники городской и областной администраций. Населению рекомендовано использовать специальные бытовые электроприборы и тёплые одеяла.
Автор: Семен Зайцев