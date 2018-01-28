В Кемерово мертвая соседка затопила весь подъезд многоэтажки
Сегодня ночью в Кемерово мертвая соседка затопила весь подъезд многоэтажного дома, расположенного на улице Дегтярева. Сведения со ссылкой на очевидцев появились в СМИ.
Сообщается, жена отправила мужа по соседям, чтобы найти источник потопа. Поднявшись на 7-й этаж, мужчина заметил открытую в квартире дверь и со словами: «Хватит нас топить, вода уже на третьем этаже», вошел внутрь. В помещении находились трое неизвестных мужчин и женщина, тело которой лежало в ванной.
Назойливого соседа вытолкали в подъезд и в спешке скрылись на автомобиле с номерными знаками, закрепленными за Крымом и Севастополем.
Сообщается, жена отправила мужа по соседям, чтобы найти источник потопа. Поднявшись на 7-й этаж, мужчина заметил открытую в квартире дверь и со словами: «Хватит нас топить, вода уже на третьем этаже», вошел внутрь. В помещении находились трое неизвестных мужчин и женщина, тело которой лежало в ванной.
Назойливого соседа вытолкали в подъезд и в спешке скрылись на автомобиле с номерными знаками, закрепленными за Крымом и Севастополем.
Автор: Джанабилова Татьяна П