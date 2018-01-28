Рэпер Мот забрал супругу и первенца из роддома в Лапино
Рэпер Мот забрал супругу Марию Мельникову и первенца из роддома в Лапино. Соответствующий пост музыкант разместил в микроблоге Instagram.
Мот порадовал фанатов новым семейным снимком, на котором запечатлен рядом с красавицей женой. Молодой папа продемонстрировал умение обращаться с новорожденными и отважился подержать кроху на руках. Выписку из роддома рэпер превратил в настоящий праздник с ростовыми куклами-кошками. В комментарии певец написал: "Семейка едет домой".
За десять минут пост набрал более 38 тыс. лайков. В комментариях пользователи поздравляли пару с пополнением, желали малышу счастья и здоровья, и пытались выяснить имя наследника Мота.
Ранее ИА "Актуальные новости" сообщало о рождении сына Мота.
Мот порадовал фанатов новым семейным снимком, на котором запечатлен рядом с красавицей женой. Молодой папа продемонстрировал умение обращаться с новорожденными и отважился подержать кроху на руках. Выписку из роддома рэпер превратил в настоящий праздник с ростовыми куклами-кошками. В комментарии певец написал: "Семейка едет домой".
За десять минут пост набрал более 38 тыс. лайков. В комментариях пользователи поздравляли пару с пополнением, желали малышу счастья и здоровья, и пытались выяснить имя наследника Мота.
Ранее ИА "Актуальные новости" сообщало о рождении сына Мота.
Автор: Джанабилова Татьяна П