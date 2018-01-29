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Диетологи считают причиной быстрого похудения Аллы Пугачевой операцию на желудке
Появление Аллы Пугачевой на светских мероприятиях после длительного отсутствия вызвало множество обсуждений её худобы. Многие отметили, что примадонна продолжает терять вес. Диетологи посчитали, что причиной этого оказалась резекция желудка – операция, при которой соответствующий орган ушивается.

Диетологи считают причиной быстрого похудения Аллы Пугачевой операцию на желудке


Обычно подобное вмешательство проводят при выявлении язв либо злокачественных образований. В редких случаях операция реализуется как метод борьбы с ожирением на тяжелой стадии. После резекции пациент постепенно худеет, но во избежание слишком резкого падения веса назначается специальная диета. Диетологи посчитали, что Алла Пугачева не придерживается последней, что может нанести её здоровью вред, отмечает uznayvse.ru.

Алла Пугачева периодически появляется на мероприятиях. В последнее время она появляется в новых элементах гардероба. Широкие балахоны заменили узкие джинсы, кожаные куртки, платья.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 02:31
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