В Краснодаре пьяный водитель Mercedes устроил массовое ДТП
В Краснодаре, согласно информации официального представителя правоохранительных органов, произошло массовое ДТП. В результате аварии с участием шести авто два человека пострадали, уточнила инспектор ДПС ГИБДД регионального центра Ольга Запьянцева.
Согласно официальной информации, авария произошла около 21:00 в субботу, 27 января на перекрестке улиц Котовского и Северной. Ольга Запьянцева уточнила, что в результате столкновения пострадали две девушки, пассажирки Hyundai и Nissan Teana. В ходе проведенных на месте происшествия следственных мероприятий правоохранители составили предварительную версию происшествия.
Предполагается, что вечером 27-летний автомобилист за рулем Mercedes, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в успевшую остановиться иномарку Nissan Teana, которая от толчка врезалась в Lada Priora. В свою очередь последняя выкатилась на встречную, где столкнулась со Scoda. Тем временем виновник массового ДТП зацепил Hyundai, столкнувшийся с Toyota.
Согласно официальной информации, авария произошла около 21:00 в субботу, 27 января на перекрестке улиц Котовского и Северной. Ольга Запьянцева уточнила, что в результате столкновения пострадали две девушки, пассажирки Hyundai и Nissan Teana. В ходе проведенных на месте происшествия следственных мероприятий правоохранители составили предварительную версию происшествия.
Предполагается, что вечером 27-летний автомобилист за рулем Mercedes, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в успевшую остановиться иномарку Nissan Teana, которая от толчка врезалась в Lada Priora. В свою очередь последняя выкатилась на встречную, где столкнулась со Scoda. Тем временем виновник массового ДТП зацепил Hyundai, столкнувшийся с Toyota.
Автор: Пчелкин Руслан