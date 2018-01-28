В Башкортостане пропавший 66-летний мужчина найден мертвым
В Башкортостане пропавший 19 января 66-летний мужчина найден мертвым. Сведения предоставили родные пенсионера.
Сообщается, после пропажи отца сын обратился за помощью в полицию. К поискам подключились волонтеры, ориентировки с приметами мужчины разослали по региону и социальным сетям. Родные просили обратить внимание на пенсионера, имевшего серьезные проблемы со здоровьем.
Мужчину нашли слишком поздно, он скончался от переохлаждения. Близкие благодарны неравнодушным гражданам, отозвавшимся на их клич о помощи.
Напомним, в Башкортостане разыскивают девушку, исчезнувшую при таинственных обстоятельствах.
Сообщается, после пропажи отца сын обратился за помощью в полицию. К поискам подключились волонтеры, ориентировки с приметами мужчины разослали по региону и социальным сетям. Родные просили обратить внимание на пенсионера, имевшего серьезные проблемы со здоровьем.
Мужчину нашли слишком поздно, он скончался от переохлаждения. Близкие благодарны неравнодушным гражданам, отозвавшимся на их клич о помощи.
Напомним, в Башкортостане разыскивают девушку, исчезнувшую при таинственных обстоятельствах.
Автор: Джанабилова Татьяна П