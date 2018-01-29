Зоя Бербер из «Реальных пацанов» радикально изменила свой имидж
Зоя Бербер, звезда популярного сериала «Реальные пацаны», сменила свой имидж. Пермская актриса стала брюнеткой, во Всемирной сети фолловеры спорят из-за цвета волос известной артистки.
Смена имиджа удивила многочисленных поклонников Зои Бербер. В социальных сетях развернулась переписка, часть фолловеров призвала актрису вернуть прежний цвет волос. Другие напротив, поддержали её, заявив, что новый цвет звезде к лицу. В микроблоге Instagram размещён новый фотоснимок. Поклонники отметили, что образ жгучей брюнетки изменил внешность популярной артистки. Бербер, снявшаяся ранее в популярном комедийном сериале, сопроводила новое фото хэштегом «nocomments». Из-за этого многочисленные подписчики артистки кардинально разошлись во мнениях.
Фолловеры оставили более 33 тысяч лайков «Нравится», некоторые в тоже время намекнули на парик, другие - на программу Fotoshop. Ранее известная российская актриса всегда была блондинкой.
Смена имиджа удивила многочисленных поклонников Зои Бербер. В социальных сетях развернулась переписка, часть фолловеров призвала актрису вернуть прежний цвет волос. Другие напротив, поддержали её, заявив, что новый цвет звезде к лицу. В микроблоге Instagram размещён новый фотоснимок. Поклонники отметили, что образ жгучей брюнетки изменил внешность популярной артистки. Бербер, снявшаяся ранее в популярном комедийном сериале, сопроводила новое фото хэштегом «nocomments». Из-за этого многочисленные подписчики артистки кардинально разошлись во мнениях.
Фолловеры оставили более 33 тысяч лайков «Нравится», некоторые в тоже время намекнули на парик, другие - на программу Fotoshop. Ранее известная российская актриса всегда была блондинкой.
Автор: Семен Зайцев