В Кемеровской области водитель сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП
Сегодня, 28 января, во 2-й половине дня в городе Прокопьевск Кемеровской области водитель, сбив автомобилем 15-летнюю девочку, скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали школьнице скорую помощь.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, на данный момент она находится в реанимационном отделении одной из больниц Прокопьевска. Правоохранители разбираются в данном деле. Свидетели ДТП не смогли запомнить марку или номерной знак автомобиля, которым управлял сбивший школьницу водитель.
Ранее в кемеровском Междуреченске КамАЗ протаранил автобус с пассажирами.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, на данный момент она находится в реанимационном отделении одной из больниц Прокопьевска. Правоохранители разбираются в данном деле. Свидетели ДТП не смогли запомнить марку или номерной знак автомобиля, которым управлял сбивший школьницу водитель.
Ранее в кемеровском Междуреченске КамАЗ протаранил автобус с пассажирами.
Автор: Воробьева Алина