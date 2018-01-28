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Эксперты составили Топ-10 дешевых иномарок 2018 года
Как и прежде, с наступлением нового года, на всех российских рынках и автомобильном, в частности, началось изменение цен. В связи с этим эксперты провели оценку текущих предложений, составив список самых дешевых иномарок 2018 года.

Эксперты составили Топ-10 дешевых иномарок 2018 года


В ходе подробного рассмотрения было определено, что к концу января, несмотря на повышение цен, расстановка на самом верху перечня практически не изменилась. Если лидерство в декабре 2017 года было закреплено за хэтчбеком Ravon R2, то месяц спустя ситуация не изменилась. Иномарка с двигателем объемом 1,25 литра и 85 л.с. продается по цене от 439 тыс. рублей. Второе место себе обеспечил японский седан Datsun on-DO. Стоимость этого авто с мотором производительностью 87 л.с. составляет от 444 тыс. рублей для базовой комплектации.

Тройку лидеров замыкает иномарка с ценником от 449 тыс. рублей. Речь идет о седане Ravon Nexia с мотором на 1,5 литра и 106 л.с. Четвертое и пятое место досталось Brilliance H230 и Renault Logan с ценами 460 и 479 тыс. рублей соответственно.

Автор: Пчелкин Руслан
Вчера, 23:21
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