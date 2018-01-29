Холодная, высокомерная, расчетливая: Фанатка превратилась в хейтера после встречи с Бузовой
Фанатка превратилась в ярого хейтера после встречи с Ольгой Бузовой за кулисами. Соответствующее признание бывшая поклонница ведущей «Дома-2» разместила в микроблоге Instagram.
Многочисленные фанаты Бузовой готовые сделать все ради своего идола, но бывают случаи, когда поведение звезды кардинально меняет мнение человека. Аналогичная ситуация произошла с блогершей, разместившей пост, наполненный грустью. Девушка рассказала, что обожала таланты экс-супруги Тарасова и пыталась стать ее тенью на разных мероприятиях, концертах, телевидении. На публике Бузова активно изображает любовь к фанатам, но на самом деле она холодная, высокомерная, расчетливая и безэмоциальная особа. Экс-поклонница не стала таить в себе обиду, но раз и навсегда перестала тяготеть к творчеству лицемерной звезды.
Ранее Бузова показала «горячее» фото из душа.
Многочисленные фанаты Бузовой готовые сделать все ради своего идола, но бывают случаи, когда поведение звезды кардинально меняет мнение человека. Аналогичная ситуация произошла с блогершей, разместившей пост, наполненный грустью. Девушка рассказала, что обожала таланты экс-супруги Тарасова и пыталась стать ее тенью на разных мероприятиях, концертах, телевидении. На публике Бузова активно изображает любовь к фанатам, но на самом деле она холодная, высокомерная, расчетливая и безэмоциальная особа. Экс-поклонница не стала таить в себе обиду, но раз и навсегда перестала тяготеть к творчеству лицемерной звезды.
Ранее Бузова показала «горячее» фото из душа.
Автор: Джанабилова Татьяна П