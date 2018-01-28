В США мать двоих детей стала звездой Instagram после фото с растяжками
В США 28 летняя мать двоих прекрасных детей Лиза Уилсон стала звездой Instagram после публикации фото с растяжками на животе. Уроженка Мичигана пытается доказать миру, что рожавшие женщины не должны стыдиться своих тел.
На одном из снимков две дочери целуют живот Уилсон. Кадр стал самым популярным в аккаунте молодой мамы, которая хоть и имеет проблемы с весом, чувствует себя уверенной и красивой. Скорее всего, растяжки спровоцировала не беременность, а лишние килограммы.
Девушка рассказала, что после рождения детей сильно стыдилась тела, покрытого растяжками. Позже, осознав свою сексуальность, Уилсон стала публиковать откровенные снимки в Сеть, показывая другим дамам, что любая прекрасна по-своему.
На одном из снимков две дочери целуют живот Уилсон. Кадр стал самым популярным в аккаунте молодой мамы, которая хоть и имеет проблемы с весом, чувствует себя уверенной и красивой. Скорее всего, растяжки спровоцировала не беременность, а лишние килограммы.
Девушка рассказала, что после рождения детей сильно стыдилась тела, покрытого растяжками. Позже, осознав свою сексуальность, Уилсон стала публиковать откровенные снимки в Сеть, показывая другим дамам, что любая прекрасна по-своему.
Автор: Джанабилова Татьяна П