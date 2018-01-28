В Польше украинец уснул за рулем фуры и протаранил дом с детьми
В Польше 47-летний украинец уснул за рулем фуры и протаранил дом с тремя детьми. Сведения о ДТП, произошедшем в селе Дорогуча, предоставлены изданием Dzennik Wschodni.
Сообщается, водитель уснул за рулем, поэтому большегруз съехал с проезжей части и, снеся ограждение, на полном ходу совершил столкновение со зданием. Автомобиль разрушил стену комнаты, в которой находилась детская и годовалый малыш. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Детали инцидента установят полицейские. Сумма ущерба еще не подсчитана.
Ранее в Британии любитель порно на фуре устроил смертельное ДТП.
Сообщается, водитель уснул за рулем, поэтому большегруз съехал с проезжей части и, снеся ограждение, на полном ходу совершил столкновение со зданием. Автомобиль разрушил стену комнаты, в которой находилась детская и годовалый малыш. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Детали инцидента установят полицейские. Сумма ущерба еще не подсчитана.
Ранее в Британии любитель порно на фуре устроил смертельное ДТП.
Автор: Джанабилова Татьяна П