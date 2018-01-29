Ближайшая к Земле экзопланета активно изучается астрофизиками
Астрофизики рассказали об изучении экзопланеты у звезды Proxima, объект Proxima b расположен ближе всего к Земле из изучаемых. В 2008 году группа астрономов доказала, что у красного карлика, расположенного в созвездии Центавра, имеется планета.
Планета Proxima b расположена в «зоне обитаемости». Астрофизики стали выстраивать гипотезы относительно наличия жизни на объекте. Красный карлик Proxima расположен на удалении не менее 4,22 световых года от Земли. На орбите звезды существует планета, об этом в 2013 году заявили ученые Европейской Южной обсерватории (Чили). Тело излучает в 240 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. Астрофизики считают, что звёздный ветер ранее снёс атмосферу планеты, даже если она на ней была. В 2016 года группа ученых под руководством Гиллема Англада-Эскуде, сотрудника Лондонского университета королевы Марии, доказала существование экзопланеты.
Данная структура сильно меркнет на фоне звезды. Она имеет меньшие размеры и не испускает собственный свет. Астрономы обращают внимание на влияние, оказываемое планетой на светило. Proxima b имеет массу в 1,3 раза больше земной, её радиус превышает такой же параметр Голубой планеты в 1,1 раза.
Планета Proxima b расположена в «зоне обитаемости». Астрофизики стали выстраивать гипотезы относительно наличия жизни на объекте. Красный карлик Proxima расположен на удалении не менее 4,22 световых года от Земли. На орбите звезды существует планета, об этом в 2013 году заявили ученые Европейской Южной обсерватории (Чили). Тело излучает в 240 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. Астрофизики считают, что звёздный ветер ранее снёс атмосферу планеты, даже если она на ней была. В 2016 года группа ученых под руководством Гиллема Англада-Эскуде, сотрудника Лондонского университета королевы Марии, доказала существование экзопланеты.
Данная структура сильно меркнет на фоне звезды. Она имеет меньшие размеры и не испускает собственный свет. Астрономы обращают внимание на влияние, оказываемое планетой на светило. Proxima b имеет массу в 1,3 раза больше земной, её радиус превышает такой же параметр Голубой планеты в 1,1 раза.
Автор: Семен Зайцев