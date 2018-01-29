Avenir Telecom выпустит смартфон Energizer с мощным аккумулятором
Компания Avenir Telecom, выпускающая смартфоны под брендом Energizer, анонсировала выход своего нового устройства с мощным аккумулятором. Готовящийся к продаже Power Max P600S получит батарею с зарядом порядка 4500 мАч.
Как сообщают в компании Avenir Telecom, новый смартфон Energizer сможет работать без подзарядки в режиме ожидания на протяжении 16 часов. В режиме разговора это время составит 12 часов. Производитель также предусмотрел и необходимость функции быстрой подзарядки аккумулятора.
Новое устройство получит дисплей диагональю 5,99'', дойную основную и одинарную фронтальную камеры с сенсорами 13 и 5 Мп соответственно. Кроме того, на задней панели будет установлен дактилоскопический сканер. Быстродействие Power Max P600S обеспечат процессор MediaTek Helio P25 и ОЗУ объемом 3 и 6 Гб. Разные модели получат хранилище физической памяти объемом 32 и 64 Гб. По данным источника в Avenir Telecom, новый Energizer с минимальным объемом ОЗУ и памяти поступит в продажу в Европе уже через месяц с ценником $349,99.
Как сообщают в компании Avenir Telecom, новый смартфон Energizer сможет работать без подзарядки в режиме ожидания на протяжении 16 часов. В режиме разговора это время составит 12 часов. Производитель также предусмотрел и необходимость функции быстрой подзарядки аккумулятора.
Новое устройство получит дисплей диагональю 5,99'', дойную основную и одинарную фронтальную камеры с сенсорами 13 и 5 Мп соответственно. Кроме того, на задней панели будет установлен дактилоскопический сканер. Быстродействие Power Max P600S обеспечат процессор MediaTek Helio P25 и ОЗУ объемом 3 и 6 Гб. Разные модели получат хранилище физической памяти объемом 32 и 64 Гб. По данным источника в Avenir Telecom, новый Energizer с минимальным объемом ОЗУ и памяти поступит в продажу в Европе уже через месяц с ценником $349,99.
Автор: Пчелкин Руслан