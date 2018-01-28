Труп убитой модели обнаружили расчлененным в двух чемоданах в США
Исчезнувшую ранее в США известную модель Сару Жгоул обнаружили мертвой. Тело, разделенное на фрагменты, было упаковано в два чемодана, их нашли в багажном отделении автомобиля BMW черного цвета, в Алохе (штат Орегон).
Тело нашли 25 января, но общественности сообщили об этом спустя два дня. В полиции отказываются называть имя лица, подозреваемого в совершении криминального преступления. Подруга детства модели Джессика Винтерс призналась в массмедиа, что все знакомые 28-летней Сары Жгоул шокированы произошедшим.
Медиа-издание The Oregonian сообщает, что мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, удалось задержать. В ходе отработки спецмероприятия он пытался покончить с собой. Особо отмечено, что у погибшей молодой женщины остался маленький ребенок.
Тело нашли 25 января, но общественности сообщили об этом спустя два дня. В полиции отказываются называть имя лица, подозреваемого в совершении криминального преступления. Подруга детства модели Джессика Винтерс призналась в массмедиа, что все знакомые 28-летней Сары Жгоул шокированы произошедшим.
Медиа-издание The Oregonian сообщает, что мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, удалось задержать. В ходе отработки спецмероприятия он пытался покончить с собой. Особо отмечено, что у погибшей молодой женщины остался маленький ребенок.
Автор: Семен Зайцев