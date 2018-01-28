Нет груди: Ольга Бузова сделала неудачное селфи, показав увеличивающий грудь бюстгальтер
Ольга Бузова выложила в Instagram фото, которым сообщила о своем прибытии в Казань со спектаклем "Мужчина нарасхват". Поклонники на перебой стали обсуждать неудачный снимок, на котором они рассмотрели бюстгальтер, увеличивающий грудь.
Ольга Бузова сделала неудачное селфи. На снимке она стоит полу боком в юбке и бюстгальтере, смотря в камеру, приоткрыв грудь. Внимательные поклонники заметили "Push Up", высказав не совсем приятными словами относительно размера ее груди. Хотя в тоже время нашлись и те, кто выразил свою любовь в комментариях. За три минуты пост собрал почти 15 тысяч лайков.
Стоит напомнить, что одна из поклонниц после встречи с Ольгой Бузовой за кулисами стала хейтером, на столько она разочаровалась в поведении певицы.
Ольга Бузова сделала неудачное селфи. На снимке она стоит полу боком в юбке и бюстгальтере, смотря в камеру, приоткрыв грудь. Внимательные поклонники заметили "Push Up", высказав не совсем приятными словами относительно размера ее груди. Хотя в тоже время нашлись и те, кто выразил свою любовь в комментариях. За три минуты пост собрал почти 15 тысяч лайков.
Стоит напомнить, что одна из поклонниц после встречи с Ольгой Бузовой за кулисами стала хейтером, на столько она разочаровалась в поведении певицы.
Автор: Маргарита Лисарова