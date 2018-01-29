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Автостат: В РФ продажи автомобилей Ravon выросли в 8,3 раза в 2017 году
На протяжении 2017 года в России возросли продажи автомобилей компании Ravon, речь идёт о моделях Nexia, Gentra, R2 и R4. В ближайшие два года, по мнению экспертов, ситуация изменится, линейка пополнится новыми моделями в 2018-2019 годах.

Автостат: В РФ продажи автомобилей Ravon выросли в 8,3 раза в 2017 году

Согласно информации Автостата, на российском рынке автомобили Ravon остаются востребованными. Об этом свидетельствует постоянно увеличивающийся рост продаж. По данным статистического ведомства, на протяжении 2016 года реализация составила не более 1,811 тыс. автомобилей. В 2017 году было реализовано 15,078 тыс. единиц техники, указывается на рост в 8,3 раза. Согласно планов компании в ближнесрочной перспективе на российский первичный рынок начнут поставлять компактный городской кроссовер В-класса и новый седан.

Автостат: В РФ продажи автомобилей Ravon выросли в 8,3 раза в 2017 году

О технических характеристиках анонсированных производителем моделях не сообщается. Производимый в настоящее время хэтчбек R2 является аналогом автомобиля Chevrolet Spark прошлой генерации, модель R4 представляет собой изменённый Chevrolet Cobalt.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 05:30
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