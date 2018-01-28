Владимир Коренев с женой поделился подробностями семейной жизни
Новыми гостями программы «В гости по утрам» стали Владимир Коренев и его жена. Супруги не скрываясь рассказали о том, как протекает их семейная жизнь, при этом не избегая разговора о проблемах, возникавших на их совместном пути.
Известный своей главной ролью в картине «Человек-амфибия», актер Владимир Коренев и его супруга Алевтина, рассказали о том, что в их жизни одними из самых лучших событий стали рождение дочери Ирины, а затем и внука – Егора. Чета рассказала о том, что их знакомство состоялось, когда актеру было всего 17 лет. При этом уже тогда Владимир Коренев был очень популярен среди представительниц прекрасного пола, но выбрал именно Алевтину. После выхода на широкие экраны фильма «Человек-амфибия» актер был на пике популярности и все же смог сохранить верность супруге.
Были в жизни Владимира и Алевтины и острые углы. Как рассказала жена известного актера, ей один раз удалось лично предотвратить измену своего мужа на съемках фильма, вознесшего Коренева на пик популярности. В свою очередь Владимир затаил обиду на жену за недоверие к нему и некоторое время не разговаривал с ней, но со временем этот кризисный момент миновал.
Известный своей главной ролью в картине «Человек-амфибия», актер Владимир Коренев и его супруга Алевтина, рассказали о том, что в их жизни одними из самых лучших событий стали рождение дочери Ирины, а затем и внука – Егора. Чета рассказала о том, что их знакомство состоялось, когда актеру было всего 17 лет. При этом уже тогда Владимир Коренев был очень популярен среди представительниц прекрасного пола, но выбрал именно Алевтину. После выхода на широкие экраны фильма «Человек-амфибия» актер был на пике популярности и все же смог сохранить верность супруге.
Были в жизни Владимира и Алевтины и острые углы. Как рассказала жена известного актера, ей один раз удалось лично предотвратить измену своего мужа на съемках фильма, вознесшего Коренева на пик популярности. В свою очередь Владимир затаил обиду на жену за недоверие к нему и некоторое время не разговаривал с ней, но со временем этот кризисный момент миновал.
Автор: Пчелкин Руслан