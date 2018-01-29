BMW 7 Series 2019 модельного года получит ряд изменений
Ранее в баварском автомобильном концерне BMW давали понять, что специалисты предприятия занимаются вопросом обновления седана BMW 7 Series. Тем не менее, подробности грядущих изменений в версии 2019 модельного года стали известны только сейчас.
Не так давно уже появлялась информация о дорожных испытаниях обновленного седана BMW. Об этом свидетельствовала масса видео и фото BMW 7 Series 2019 модельного года с тестовых треков. Ожидается, что новинка поступит на мировые авторынки уже к концу 2018 года.
Среди изменений, которыми обрастет обновляемая модель, можно выделить новую форму капота, переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, крыльев и оптики. Процесс обновления затронет и салон BMW 7 Series. Седан получит новую бортовую панель управления. Еще одно сообщение от инсайдеров говорит, что гибридная версия модели обзаведется мотором TwinPower Turbo объемом 2,0 литра производительностью 390 л.с. и новыми аккумуляторами.
Не так давно уже появлялась информация о дорожных испытаниях обновленного седана BMW. Об этом свидетельствовала масса видео и фото BMW 7 Series 2019 модельного года с тестовых треков. Ожидается, что новинка поступит на мировые авторынки уже к концу 2018 года.
Среди изменений, которыми обрастет обновляемая модель, можно выделить новую форму капота, переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, крыльев и оптики. Процесс обновления затронет и салон BMW 7 Series. Седан получит новую бортовую панель управления. Еще одно сообщение от инсайдеров говорит, что гибридная версия модели обзаведется мотором TwinPower Turbo объемом 2,0 литра производительностью 390 л.с. и новыми аккумуляторами.
Автор: Пчелкин Руслан