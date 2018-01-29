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Ученые: Женщинам удается лучше понимать собак, чем мужчинам
Венгерские ученые провели исследование, сделав вывод, что женщины понимают собак намного лучше мужчин. В ходе опытов биологии записали звуки, издаваемые 18 собаками, причём в разных ситуациях (игра, приближение незнакомца, нападение других животных).

Ученые: Женщинам удается лучше понимать собак, чем мужчинам

В ходе аудиопрослушивания звуков женская часть добровольцев показала лучшие результаты. В целом, указывают специалисты 63% привлеченных к экспериментам людей правильно сумели определить контекст рычания. Томаш Фараго, автор исследования, заявил, что собаки, также как и люди, используют схожие сегменты мозга. Как полагает учёный, есть вероятность совпадения процессов для оценки эмоций других особей.

По мнению Фараго, существуют биологические правила, именно они кодируют эмоции млекопитающих. Это помогает людям оценивать голосовые сигналы собак, а также других животных. Лучшие результаты женщин специалисты объясняют тем, что женский пол проявляет большую эмпатию, нежели мужской.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:19
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