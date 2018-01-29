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Первая жена Джигарханяна не приняла извинения экс-подруги Цымбалюк-Романовской
После того как экс-подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур пошла против неё и стала раскрывать подробности их мошеннической схемы в отношении Армена Джигарханяна, она также решила встретиться с первой женой артиста и попросить у неё прощения за причинённое зло. Однако Татьяна Власова не приняла извинений бывшей защитницы Цымбалюк-Романовской и продолжает опасаться обеих женщин.

Первая жена Джигарханяна не приняла извинения экс-подруги Цымбалюк-Романовской

В первой части телепередачи «Новые русские сенсации» Элина Мазур шокировала общественность рассказами о том, как она помогала экс-подруге обманывать и притворяться невинной жертвой, для того чтобы обвинить Армена Джигарханяна в тирании и заполучить всё его состояние. В финале прошлой серии Элина Мазур обратилась к Виталине Цымбалюк-Романовской и призвала её к покаянию. Кроме того, женщина пошла в Следственный комитет, где её допрашивали на протяжении 5 часов, после чего на камеру заявила, что бывшей «подопечной» не избежать наказания.

В очередной серии «Новых русских сенсаций» имела место личная встреча Элины Мазур и первой супруги Армена Джигарханяна Татьяны Власовой. Женщина не обрадовалась визиту некогда лучшей подруги соперницы и открыто высказала всё, что думает об их делах.

«По-вашему, можно вот так просто прийти ко мне с тортом и извиниться? Кто-то может назвать меня злой, ведь у меня просят прощение, а я грублю. Однако кто возвратит мне моё здоровье, мои бессонные ночи и сломанное плечо? Всё это длилось чересчур долго. И, правду говоря, я продолжаю опасаться и вас, и Виталину», – ответила Татьяна Власова, которая до сих пор живёт в заставленной коробками квартире, так как её в любой момент могут выгнать из дома, поскольку доля народного артиста в данной недвижимости была продана.

Элина Мазур уверила Татьяну Власову в том, что юристы Армена Джигарханяна ведут активную борьбу за это жильё, и сам актёр не собирается оставлять бывшую возлюбленную без квартиры, но, напротив, хочет сохранить её для экс-супруги, поскольку чувствует перед ней свою вину. В доказательство искренности своих мотивов Элина Мазур передала адвокатам Армена Джигарханяна документы, по её словам компрометирующие Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Поклонники народного артиста надеются, что вскоре скандальная ситуация разрешится, и все фигуранты получат то, что заслужили.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 07:00
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