Герой сериала «Глухарь» Денис Рожков попал в больницу с переломами
Денис Рожков попал в воскресенье в неприятную ситуацию. Очень быстро разнеслось известие о том, что один из главных героев популярного сериала «Глухарь», прибыл в НИИ им. Склифосовского, где у него диагностировали переломы.
Как рассказал сам Денис Рожков, травмы он получил еще несколько дней назад. В ходе проведенного обследования врачей актер уточнил, что он упал, но сразу в больницу решил не обращаться. Специалисты выявили у него травму грудной клетки, а также перелом двух ребер.
В связи с этим Денису Рожкову была предложена госпитализация, но он отказался и теперь 41-летний актер будет сам периодически приходить к врачам на осмотр для контроля. По словам пострадавшего, травмы были получены им в результате неудачного падения на землю, без уточнения деталей.
Как рассказал сам Денис Рожков, травмы он получил еще несколько дней назад. В ходе проведенного обследования врачей актер уточнил, что он упал, но сразу в больницу решил не обращаться. Специалисты выявили у него травму грудной клетки, а также перелом двух ребер.
В связи с этим Денису Рожкову была предложена госпитализация, но он отказался и теперь 41-летний актер будет сам периодически приходить к врачам на осмотр для контроля. По словам пострадавшего, травмы были получены им в результате неудачного падения на землю, без уточнения деталей.
Автор: Пчелкин Руслан