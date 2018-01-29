Mercedes-Benz Sprinter новой генерации появился на очередном видео
Коммерческий автомобиль Mercedes-Benz Sprinter выпущен в новом поколении, модель получила современный мотор, предусматривается и полностью электрическая версия eSprinter. Премьера модели пройдет в феврале, на рынок новинка выйдет в сентябре.
Эксперты отмечают иной интерьер автомобиля, он получил ряд решений от премиальных моделей западногерманского производителя. В салоне появился трёхспицевой мультифункциональный руль, увеличенный экран мультимедиа и цифровой дисплей приборной панели. Коммерческий автомобиль получил обновленные фары, решетка радиатора увеличена, отмечена иная форма переднего бампера.
Судя по представленному на YouTube видоролике, Mercedes-Benz Sprinter существенно преобразился. Машина построена на новой платформе, не имеющей ничего общего с предшественником и Volkswagen Crafter.
Эксперты отмечают иной интерьер автомобиля, он получил ряд решений от премиальных моделей западногерманского производителя. В салоне появился трёхспицевой мультифункциональный руль, увеличенный экран мультимедиа и цифровой дисплей приборной панели. Коммерческий автомобиль получил обновленные фары, решетка радиатора увеличена, отмечена иная форма переднего бампера.
Судя по представленному на YouTube видоролике, Mercedes-Benz Sprinter существенно преобразился. Машина построена на новой платформе, не имеющей ничего общего с предшественником и Volkswagen Crafter.
Автор: Семен Зайцев