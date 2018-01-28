В Подмосковье мужчина получил огнестрельное ранение у магазина
В Подмосковье мужчина возле магазина получил огнестрельное ранение. Его экстренно госпитализировали.
Известно, сто 46-летний пострадавший получил ранение в теменной области, а также у левого плеча и поверхности шеи. Инцидент произошел 28 января в Воскресенске рядом с торговым заведением, расположенным на площади Ленина.
Обстоятельства данного инцидента выясняются работниками правоохранительных органов. Получить комментарий у представителей полиции пока не удалось.
Известно, сто 46-летний пострадавший получил ранение в теменной области, а также у левого плеча и поверхности шеи. Инцидент произошел 28 января в Воскресенске рядом с торговым заведением, расположенным на площади Ленина.
Обстоятельства данного инцидента выясняются работниками правоохранительных органов. Получить комментарий у представителей полиции пока не удалось.
Автор: Валерий Антонов