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В Подмосковье мужчина получил огнестрельное ранение у магазина
В Подмосковье мужчина возле магазина получил огнестрельное ранение. Его экстренно госпитализировали.

В Подмосковье мужчина получил огнестрельное ранение у магазина


Известно, сто 46-летний пострадавший получил ранение в теменной области, а также у левого плеча и поверхности шеи. Инцидент произошел 28 января в Воскресенске рядом с торговым заведением, расположенным на площади Ленина.

Обстоятельства данного инцидента выясняются работниками правоохранительных органов. Получить комментарий у представителей полиции пока не удалось.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:08
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