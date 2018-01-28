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Гены и правильное питание позволяют Ольге Кабо оставаться красивой в 50 лет
Ольга Кабо дала 28 января интервью, в котором поделилась подробностями семейной жизни и секретами, как оставаться красивой, несмотря на возраст. Несмотря на то, что сегодня популярная актриса отмечает 50-летие, она по-прежнему отлично выглядит, за что благодарит родительские гены и собственную силу воли.

Гены и правильное питание позволяют Ольге Кабо оставаться красивой в 50 лет


Многие уже успели неоднократно отметить, что актриса Ольга Кабо выглядит намного моложе своего возраста. Знаменитость входит в список самых красивых актрис российского кинематографа. К такому хорошему результату ее привели не только гены, но и выдержка, позволяющая правильно питаться, не нарушая режим, и не прекращать заниматься спортом. Ольга Кабо часто отдыхает в санаториях и придерживается системы питания доктора Майера, подразумевающее исключение глютена и дрожжей, и увеличение количества потребляемых овощей и фруктов, причем в первой половине дня. Исключение жареного и жирного. Хотя доктор Майер рекомендует исключать острую пищу, Ольга Кабо все же иногда нарушает это правило. Также важно потреблять много воды, советует актриса.

Напомним, что в 2009 году Ольга Кабо вступила в брак с Николаем Разгуляевым, от которого родила сына Виктора, которого называет копией мужа, хотя от нее он и взял глаза и характер. От первого брака у актрисы осталась 19-летняя дочь Таня, которая сегодня сильно помогает матери с воспитанием второго ребенка Кабо.

Автор: Пчелкин Руслан
Вчера, 20:45
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