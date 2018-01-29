Татьяна Устинова похудела на 100 кг благодаря железной силе воли
Железная сила воли помогла писательнице Татьяне Устиновой за несколько лет уменьшить вес почти на 100 кг. О секрете похудения и поддержания отличной физической формы автор популярных детективных романов рассказала в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!» с ведущим Андреем Малаховым.
По словам Татьяны Устиновой, излишняя масса тела приводила к отёкам ног и проблемам с сердечно-сосудистой системой писательницы, а также ухудшала её общее самочувствие. В ходе телепередачи старший сын литератора Тимофей рассказал о железной выдержке и силе воли звёздной мамы. Согласно его словам, Татьяна Устинова может ничего не есть на протяжении нескольких суток, притом что она замечательно готовит для членов своей семьи. Если она поставила перед собой цель, то обязательно её достигнет, и это касается любой сферы деятельности.
Татьяна Устинова добавила, что во избежание истощения организма она придерживалась не только полной голодовки, но и различных сбалансированных диет. Сбросив около 100 кг веса, звезда прибегает к ним до сих пор, для того чтобы удерживать массу тела в желаемых рамках.
Ранее результатом похудения поделилась с поклонниками Ирина Дубцова.
По словам Татьяны Устиновой, излишняя масса тела приводила к отёкам ног и проблемам с сердечно-сосудистой системой писательницы, а также ухудшала её общее самочувствие. В ходе телепередачи старший сын литератора Тимофей рассказал о железной выдержке и силе воли звёздной мамы. Согласно его словам, Татьяна Устинова может ничего не есть на протяжении нескольких суток, притом что она замечательно готовит для членов своей семьи. Если она поставила перед собой цель, то обязательно её достигнет, и это касается любой сферы деятельности.
Татьяна Устинова добавила, что во избежание истощения организма она придерживалась не только полной голодовки, но и различных сбалансированных диет. Сбросив около 100 кг веса, звезда прибегает к ним до сих пор, для того чтобы удерживать массу тела в желаемых рамках.
Ранее результатом похудения поделилась с поклонниками Ирина Дубцова.
Автор: Воробьева Алина