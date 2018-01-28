Стивен Спилберг снимет пятый фильм об Индиане Джонсе
Стивен Спилберг снимет новую картину об археологе Индиане Джонсе. В соответствии с данными западных СМИ, пятый фильм в рамках известной франшизы оказался для режиссера более интересным, чем мюзикл «Вестсайдская история», работу над которым он приостановил.
Отмечается, что на пост исполнительного продюсера новой ленты назначен Джордж Лукас, а музыкальный фон будет создавать Джон Уильямс. Главную роль в очередной раз доверят исполнять Харрисону Форду. Другие актеры, приглашенные для участия в съемках пятого фильма про Индиану Джонса, пока не раскрываются.
Ранее появлялись сообщения об отказе Шайя ЛаБаф участвовать в съемках. Именно он в одной из частей исполнил роль сына главного героя.
Отмечается, что на пост исполнительного продюсера новой ленты назначен Джордж Лукас, а музыкальный фон будет создавать Джон Уильямс. Главную роль в очередной раз доверят исполнять Харрисону Форду. Другие актеры, приглашенные для участия в съемках пятого фильма про Индиану Джонса, пока не раскрываются.
Ранее появлялись сообщения об отказе Шайя ЛаБаф участвовать в съемках. Именно он в одной из частей исполнил роль сына главного героя.
Автор: Валерий Антонов