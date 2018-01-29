«Дом-2»: Сергей Захарьяш показал в Сети свою шикарную квартиру
Бывший участник проекта «Дом-2» Сергей Захарьяш выложил в Сеть фотоснимки арендованной им недавно квартиры. В ней молодой человек проживает вместе с Лилией Четрару, шикарное жильё находится в Москве.
В социальной сети Instagram, в своём аккаунте Захарьяш порадовал своих подписчиков, разместив фото квартиры. Фолловеры были удивлены красотой комнат, они задавали вопросы относительно суммы, заплаченной за аренду, но экс-участник популярного реалити-шоу не ответил на данный вопрос. Захарьяш объяснил своим подписчикам, что не может рассказать о том, сколько денег он заплатил, речь идёт о достаточно большой стоимости аренды. Пользователи посчитали, что молодой человек специально написал так, чтобы все завидовали. Ранее Лилия Четрару неоднократно говорила поклонником о своей мечте - жить в центре Москвы.
Сейчас, когда возлюбленный исполнил её желание, девушка находится на седьмом небе от счастья. Квартира воспринимается как уютное жильё. Пара купила бенгальского кота, это необходимо, чтобы внутри помещений стало ещё лучше. Новоселье Четрару и Захарьяш отметили вместе с бывшими «домочадцами» телешоу «Дом-2».
В социальной сети Instagram, в своём аккаунте Захарьяш порадовал своих подписчиков, разместив фото квартиры. Фолловеры были удивлены красотой комнат, они задавали вопросы относительно суммы, заплаченной за аренду, но экс-участник популярного реалити-шоу не ответил на данный вопрос. Захарьяш объяснил своим подписчикам, что не может рассказать о том, сколько денег он заплатил, речь идёт о достаточно большой стоимости аренды. Пользователи посчитали, что молодой человек специально написал так, чтобы все завидовали. Ранее Лилия Четрару неоднократно говорила поклонником о своей мечте - жить в центре Москвы.
Сейчас, когда возлюбленный исполнил её желание, девушка находится на седьмом небе от счастья. Квартира воспринимается как уютное жильё. Пара купила бенгальского кота, это необходимо, чтобы внутри помещений стало ещё лучше. Новоселье Четрару и Захарьяш отметили вместе с бывшими «домочадцами» телешоу «Дом-2».
Автор: Семен Зайцев