Канадец выиграл в национальной лотерее $19 млн
В Канаде местный житель стал счастливым обладателем $19 млн. Проживающий в Онтарио новоиспеченный мультимиллионер выиграл деньги, купив билет национальной лотереи « из 49».
Информация о счастливчике дня была опубликована в местном информационном издании Atlantic Lottery. Организаторы розыгрыша уточнили, что мужчина угадал выпавшие цифры: 7, 8, 13, 24, 28 и 25 (бонусное число - 26).
Общая сумма выигрыша составила 23 млн канадских долларов или 19 млн долларов в валютном эквиваленте США. В ходе этого же розыгрыша в той же канадской провинции другой житель выиграл «утешительный приз», составляющий 1 млн канадских долларов, или $810 тыс.
Информация о счастливчике дня была опубликована в местном информационном издании Atlantic Lottery. Организаторы розыгрыша уточнили, что мужчина угадал выпавшие цифры: 7, 8, 13, 24, 28 и 25 (бонусное число - 26).
Общая сумма выигрыша составила 23 млн канадских долларов или 19 млн долларов в валютном эквиваленте США. В ходе этого же розыгрыша в той же канадской провинции другой житель выиграл «утешительный приз», составляющий 1 млн канадских долларов, или $810 тыс.
Автор: Пчелкин Руслан