Анастасия Волочкова показала в Instagram новое фото без макияжа с возлюбленным
Анастасия Волочкова разместила в Instagram новый снимок, сделанный без макияжа. На нем она запечатлена со своим возлюбленным.
Балерина одета по-домашнему, вне привычных сценических образов. «Какое счастье-быть любимой!» - указала в комментарии знаменитость, показанная в объятиях мужчины. В числе хэштегов указаны #любовь, #анапа, #красота, #радость, #дом, #мы.
Предположительно, сейчас пара находится в Краснодарском крае. Поклонники положительно оценили семейный снимок. Как отмечают СМИ, большинство пользователей пожелали балерине обретения женского счастья, а некоторые раскритиковал за внешний вид. На текущий момент возможность комментирования публикации закрыта, кроме подписи владелицы аккаунта никаких записей нет.
Балерина одета по-домашнему, вне привычных сценических образов. «Какое счастье-быть любимой!» - указала в комментарии знаменитость, показанная в объятиях мужчины. В числе хэштегов указаны #любовь, #анапа, #красота, #радость, #дом, #мы.
Предположительно, сейчас пара находится в Краснодарском крае. Поклонники положительно оценили семейный снимок. Как отмечают СМИ, большинство пользователей пожелали балерине обретения женского счастья, а некоторые раскритиковал за внешний вид. На текущий момент возможность комментирования публикации закрыта, кроме подписи владелицы аккаунта никаких записей нет.
Автор: Валерий Антонов