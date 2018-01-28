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Андрей Малахов начал сочувствовать Семёнову и не понимает поведения Шурыгиной
Андрей Малахов сообщил, что начинает сочувствии Сергею Семёнову, осужденному по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Телеведущий отметил, что не понимает поведения девушки.

Андрей Малахов начал сочувствовать Семёнову и не понимает поведения Шурыгиной


Тема получила большой общественный резонанс в 2017 году, однако только теперь Андрей Малахов начал замечать у себя изменение в личном отношении к ситуации. Телеведущий намерен продолжить участие в программах с Шурыгиной, однако признается, что ему становится сложно сохранять нейтралитет во время общения с участниками конфликта.

Малахов отметил, что мать и сестра освобожденного по УДО Семёнова ведут себя весьма дружелюбно. При этом сам молодой человек может пострадать вследствие действий Шурыгиной. Телеведущий подчеркивает, что обязан вести себя профессионально, несмотря на то, что это становится сложнее по мере разбирательства в инциденте. Он выразил уверенность в появлении новых подробностей по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 23:31
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