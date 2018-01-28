Житель Мурманской области избил жену металлической трубой и притворился неходячим
Житель города Апатиты Мурманской области, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил жену металлической трубой. Когда, благодаря неравнодушным соседям, к месту инцидента прибыли правоохранители, мужчина притворился неходячим, так что стражам порядка пришлось выносить его практически на руках.
Происшествие имело место в квартире одного из многоэтажных домов города в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом ЧМТ и перелом носа, избившего её мужа арестовали. Годом ранее в этой семье произошёл аналогичный случай, когда в конфликт между супругами снова вмешались соседи, вызвав сотрудников полиции.
Фотоматериалами инцидента поделились участники паблика «Мурманск ДТП ЧП».
Ранее сообщалось о задержании жителя Мурманской области по подозрению в ограблении.
Происшествие имело место в квартире одного из многоэтажных домов города в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом ЧМТ и перелом носа, избившего её мужа арестовали. Годом ранее в этой семье произошёл аналогичный случай, когда в конфликт между супругами снова вмешались соседи, вызвав сотрудников полиции.
Фотоматериалами инцидента поделились участники паблика «Мурманск ДТП ЧП».
Ранее сообщалось о задержании жителя Мурманской области по подозрению в ограблении.
Автор: Воробьева Алина