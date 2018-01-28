МЧС предупредило жителей Ярославской области о подтоплении
По информации межведомственной рабочей группы по контролю над работой водохранилищ Волжско-Камского каскада, с 29 января возобновят пропуск воды через Рыбинскую ГЭС. Подтопление жилого сектора, объектов экономики и дорожного полотна не прогнозируется.
Согласно данным МЧС, возможно контролируемое повышение уровня воды в Волге и подтопление, ниже по течению. Запланированное мероприятие связано с необходимостью возобновления работы Рыбинской ГЭС. По данным регионального МЧС, сброс воды может вызвать разрушение ледостава. Предполагается образование заторных явлений и подтопление прибрежных территорий Ярославля, Рыбинска, Тутаева и Некрасовского района.
Информация представлена в массмедиа ГУ МЧС РФ по Ярославской области. Средний сбросный расход воды составит 2-2,4 куб. /мс., сообщил пресс-представитель ведомства.
Согласно данным МЧС, возможно контролируемое повышение уровня воды в Волге и подтопление, ниже по течению. Запланированное мероприятие связано с необходимостью возобновления работы Рыбинской ГЭС. По данным регионального МЧС, сброс воды может вызвать разрушение ледостава. Предполагается образование заторных явлений и подтопление прибрежных территорий Ярославля, Рыбинска, Тутаева и Некрасовского района.
Информация представлена в массмедиа ГУ МЧС РФ по Ярославской области. Средний сбросный расход воды составит 2-2,4 куб. /мс., сообщил пресс-представитель ведомства.
Автор: Семен Зайцев