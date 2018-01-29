Мария Кожевникова рассказала, что хочет весить 53 кг
Набравшая к третьим родам лишний вес Мария Кожевникова не стесняется своих килограммов, о чем актриса сама призналась в своем микроблоге. К тому же знаменитость раскрыла секрет, сколько хочет весить в скором времени.
На сегодняшний день звезда сериала «Универ», актриса театра и кино Мария Кожевникова находится в третьем декрете. При этом многодетная знаменитость продолжает регулярно посещать публичные мероприятия. Последним из них стала премия «Золотой орел». На него Мария Кожевникова пришла в черном облегающем платье с глубоким декольте. Снимком она поспешила поделиться со своими подписчиками в сервисе Instagram.
В подписи к показанному фото актриса призналась, что ее целью является вес в 53 кг, но все же она не унывает по поводу излишнего веса, образовавшегося за время беременности. Более того, Кожевникова выражает благодарность своему телу за трех своих сыновей. В свою очередь подписчики знаменитости неоднократно подчеркнули, что она прекрасно выглядит и ей даже не обязательно худеть.
На сегодняшний день звезда сериала «Универ», актриса театра и кино Мария Кожевникова находится в третьем декрете. При этом многодетная знаменитость продолжает регулярно посещать публичные мероприятия. Последним из них стала премия «Золотой орел». На него Мария Кожевникова пришла в черном облегающем платье с глубоким декольте. Снимком она поспешила поделиться со своими подписчиками в сервисе Instagram.
В подписи к показанному фото актриса призналась, что ее целью является вес в 53 кг, но все же она не унывает по поводу излишнего веса, образовавшегося за время беременности. Более того, Кожевникова выражает благодарность своему телу за трех своих сыновей. В свою очередь подписчики знаменитости неоднократно подчеркнули, что она прекрасно выглядит и ей даже не обязательно худеть.
Автор: Пчелкин Руслан