В петербургском Ломоносове дошкольник попал в реанимацию после падения с 5 этажа
Во внутригородском муниципальном образовании Петербурга Ломоносов 5-летний дошкольник выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы.
Информацию о случившемся предоставил житель Ломоносова, ставший очевидцем инцидента. Согласно словам мужчины, медики диагностировали у мальчика закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Ребёнок находится в шоковом состоянии I степени.
Ранее сообщалось о получении 4-летней девочкой из Купчино серьёзных ожогов из-за возгорания её платья от газовой плиты.
Информацию о случившемся предоставил житель Ломоносова, ставший очевидцем инцидента. Согласно словам мужчины, медики диагностировали у мальчика закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Ребёнок находится в шоковом состоянии I степени.
Ранее сообщалось о получении 4-летней девочкой из Купчино серьёзных ожогов из-за возгорания её платья от газовой плиты.
Автор: Воробьева Алина