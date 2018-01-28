Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч кроссоверов Outlander
Компания Mitsubishi отзывает с рынка Китая 51,5 тыс. автомобилей. Речь идёт о возможных проблемах, периодически возникающих при работе стояночного тормоза, отзыву подлежат кроссоверы Outlander.
Медиа-издание «Синьхуа», ссылаясь на Госуправление по контролю за качеством, карантину и проверки КНР, сообщает, что отзыв начнется в апреле. Он затронет импортированные ранее в страну среднеразмерные кроссоверы Outlander, произведенные в период между 15 ноября 2012 года и 28 января 2016 года. В документах контролирующего ведомства указывается на возможность попадания воды непосредственно в механизм стояночного тормоза данной модели. Это может вызвать преждевременную коррозию.
В выводах Госуправления указывается, что существует опасность, связанная с отказом тормоза и самопроизвольного скатывания автомобиля, припаркованного на подъёме. Дилеры японской компании Mitsubishi обязались проверить выпущенные машины и бесплатно устранить неисправность, владельцы автомобилей получат приглашения о замене узла.
Медиа-издание «Синьхуа», ссылаясь на Госуправление по контролю за качеством, карантину и проверки КНР, сообщает, что отзыв начнется в апреле. Он затронет импортированные ранее в страну среднеразмерные кроссоверы Outlander, произведенные в период между 15 ноября 2012 года и 28 января 2016 года. В документах контролирующего ведомства указывается на возможность попадания воды непосредственно в механизм стояночного тормоза данной модели. Это может вызвать преждевременную коррозию.
В выводах Госуправления указывается, что существует опасность, связанная с отказом тормоза и самопроизвольного скатывания автомобиля, припаркованного на подъёме. Дилеры японской компании Mitsubishi обязались проверить выпущенные машины и бесплатно устранить неисправность, владельцы автомобилей получат приглашения о замене узла.
Автор: Семен Зайцев