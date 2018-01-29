Анастасия Квитко в откровенном купальнике показала крупным планом грудь
Анастасия Квитко, более известная как "Русская Ким Кардашьян", в откровенном купальнике показала пляжное фото. Соответствующий пост модель разместила в своей Instagram-ленте.
На фото Квитко запечатлена, сидя на пляже с задумчивым взглядом. Синий верх от купальника совсем не оставляет простора для фантазии, открывая полный обзор на шикарный бюст модели. Нижняя часть наряда" представляет собой черные мини-бикини, подчеркивающие округлые ягодицы звезды. В дополнении к снимку имеется и короткий видеообзор на тело искусительницы.
"Горячая штучка", "Самая прекрасная женщина на земле", "Вот это бюст, сладенькая", - писали фанаты, оставившие под постом более 40 тыс. лайков.
Ранее Квитко продемонстрировала "голое" платье.
На фото Квитко запечатлена, сидя на пляже с задумчивым взглядом. Синий верх от купальника совсем не оставляет простора для фантазии, открывая полный обзор на шикарный бюст модели. Нижняя часть наряда" представляет собой черные мини-бикини, подчеркивающие округлые ягодицы звезды. В дополнении к снимку имеется и короткий видеообзор на тело искусительницы.
"Горячая штучка", "Самая прекрасная женщина на земле", "Вот это бюст, сладенькая", - писали фанаты, оставившие под постом более 40 тыс. лайков.
Ранее Квитко продемонстрировала "голое" платье.
Автор: Джанабилова Татьяна П