Маликов официально подтвердил рождение второго ребенка от суррогатной матери в Петербурге
Дмитрий Маликов рассказал о рождении второго ребенка. Знаменитый певец и композитор стал отцом второй раз. Об этом стало известно еще на прошедшей неделе, однако лишь в свой день рождения исполнитель официально подтвердил эту новость.
Известно, что певец вместе с супругой обратились за помощью суррогатной матери. Согласно сведениям, предоставленным СМИ, второй ребенок родился на территории одного из элитных медучреждений Санкт-Петербурга.
«Когда записывал это видео, еще не случилось главное событие прошедшего года в моей жизни – рождение сына! Теперь это произошло, я абсолютно счастлив!» — отметил Маликов в комментарии, поблагодарив поклонников за поздравления и добрые слова.
Поклонники пожелали певцу и его сыну расти счастливыми и здоровыми. Помимо этого, они поддержали идею Дмитрия Маликова о смене репертуара и образа жизни для «движения вперед». Композитор ранее заявлял, что хотел бы вырастить сына.
Известно, что певец вместе с супругой обратились за помощью суррогатной матери. Согласно сведениям, предоставленным СМИ, второй ребенок родился на территории одного из элитных медучреждений Санкт-Петербурга.
«Когда записывал это видео, еще не случилось главное событие прошедшего года в моей жизни – рождение сына! Теперь это произошло, я абсолютно счастлив!» — отметил Маликов в комментарии, поблагодарив поклонников за поздравления и добрые слова.
Поклонники пожелали певцу и его сыну расти счастливыми и здоровыми. Помимо этого, они поддержали идею Дмитрия Маликова о смене репертуара и образа жизни для «движения вперед». Композитор ранее заявлял, что хотел бы вырастить сына.
Автор: Валерий Антонов