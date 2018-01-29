Анна Семенович удивила поклонников шикарной грудью в купальнике
Анна Семенович привела в восторг подписчиков своего аккаунта в Instagram шикарной грудью, на фотоснимке знаменитость позирует, показывая свою красоту, в купальнике фиолетового цвета. Фанаты выразили свои восхищения формами звезды, оставив многочисленные комплименты.
Во всемирной сети Анна Семенович разместила очередной фотоснимок. В сюжете популярная российская поп-исполнительница позирует в бассейне. В своём посте певица пишет, что давно увлекается психологией и различными дыхательными практиками.
В настоящее время артистка начала активно осваивать йогу, но пока в этом деле, по признанию звезды, она является новичком. На протяжении суток фотоснимок популярныой поп-звезды и телеведущей набрал более 51 тысяч отметок «Нравится».
Во всемирной сети Анна Семенович разместила очередной фотоснимок. В сюжете популярная российская поп-исполнительница позирует в бассейне. В своём посте певица пишет, что давно увлекается психологией и различными дыхательными практиками.
В настоящее время артистка начала активно осваивать йогу, но пока в этом деле, по признанию звезды, она является новичком. На протяжении суток фотоснимок популярныой поп-звезды и телеведущей набрал более 51 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Семен Зайцев