Причиной развода Гагариной и Кислова стало неумение уступать
Экс-супруг Полины Гагариной Петр Кислов назвал истинную причину их развода. Оказалось, трехлетний брак рухнул из-за неумения пары уступать друг другу.
Кислов и Гагарина поженились в 2007 году, но их счастье длилось недолго. Певица винила во всем слишком разные характеры, а актер, наоборот, их схожесть.
«Мы требовали друг от друга одинаковых вещей, и кто-то должен был идти на уступки, но это значит, приходилось наступать себе на горло. Два года нам понадобилось, чтобы осознать несостоятельность нашего брака. Мы пытались исправить ситуацию, но нас хватило еще на год», - рассказал актер.
Экс-супругам удалось сохранить теплые отношения и совместно растить 7-летнего сына Андрея. В прошлом году Гагарина нашла свое счастье и узаконила отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Ранее певица пошутила по поводу своего бюста.
Кислов и Гагарина поженились в 2007 году, но их счастье длилось недолго. Певица винила во всем слишком разные характеры, а актер, наоборот, их схожесть.
«Мы требовали друг от друга одинаковых вещей, и кто-то должен был идти на уступки, но это значит, приходилось наступать себе на горло. Два года нам понадобилось, чтобы осознать несостоятельность нашего брака. Мы пытались исправить ситуацию, но нас хватило еще на год», - рассказал актер.
Экс-супругам удалось сохранить теплые отношения и совместно растить 7-летнего сына Андрея. В прошлом году Гагарина нашла свое счастье и узаконила отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Ранее певица пошутила по поводу своего бюста.
Автор: Джанабилова Татьяна П