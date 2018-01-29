Кети Топурия и Гуф выложили "совместные" фото с Таиланда
Кети Топурия и Алексей Долматов, более известен как Гуф, выложили на свои аккаунты Instagram "совместные" фото с отдыха на курорте в Таиланде. Так, на странице каждой из знаменитостей появился отдельный кадр, фоны которых являются идентичными, что подтолкнуло подписчиков на мысли об отношениях между звездами.
Гуф и Топурия, несмотря на все домыслы и слова подписчиков, продолжают заявлять, что их отношения сугубо дружеского характера. Более того, они даже отрицают факт отдыха на одном курорте. Но подавляющее большинство фанатов уверено: между ними возникло нечто большее, чем дружба.
Стоит подчеркнуть, что кроме совместных фотографий есть еще пара мотивов для таких помыслов поклонников. Так, музыканты были замечены на регистрации одного и того же рейса, также у на их аккаунтах часто появляются "аналогичные" фотографии.
Из-за этого поклонники уже давно обратили свои пристальные взгляды на артистов, но Гуф и Топурия словно держат какую-то интригу, специально продолжая намекать на романтические отношения.
Гуф и Топурия, несмотря на все домыслы и слова подписчиков, продолжают заявлять, что их отношения сугубо дружеского характера. Более того, они даже отрицают факт отдыха на одном курорте. Но подавляющее большинство фанатов уверено: между ними возникло нечто большее, чем дружба.
Стоит подчеркнуть, что кроме совместных фотографий есть еще пара мотивов для таких помыслов поклонников. Так, музыканты были замечены на регистрации одного и того же рейса, также у на их аккаунтах часто появляются "аналогичные" фотографии.
Из-за этого поклонники уже давно обратили свои пристальные взгляды на артистов, но Гуф и Топурия словно держат какую-то интригу, специально продолжая намекать на романтические отношения.
Автор: Артемова Светлана