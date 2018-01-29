В Новосибирске полиция и волонтеры ищут пропавшего 20-летнего студента
На территории Новосибирска проводится розыск 20-летнего жителя региона, молодой человек исчез в районе улице Широкая в Ленинском районе 17 января. С тех пор ничего не известно о его местонахождении.
Помимо местных правоохранительных органов, поиском пропавшего активно занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». Его представитель сообщил, что парень учится на четвертом курсе НГАСУ (Сибстрин). Среди особых примет указывается на наличие шрама на ладони левой руки, молодой человек высокого роста.
Особо отмечено, что парень выходил на связь 17 января. В настоящее время нет никакой информации о нём и предполагаемом месте пребывания.
Помимо местных правоохранительных органов, поиском пропавшего активно занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». Его представитель сообщил, что парень учится на четвертом курсе НГАСУ (Сибстрин). Среди особых примет указывается на наличие шрама на ладони левой руки, молодой человек высокого роста.
Особо отмечено, что парень выходил на связь 17 января. В настоящее время нет никакой информации о нём и предполагаемом месте пребывания.
Автор: Семен Зайцев