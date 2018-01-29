"Фобос": В Москву придут потепление и снег
В Москву и столичный регион придет долгожданное, но кратковременное потепление и снег. Уже сегодня, 29 января, москвичи увидят на термометрах всего минус 3 градуса. Прогноз предоставлен экспертами центра «Фобос».
В понедельник в столицу придет атлантический циклон, который принесет с севера обильные и продолжительные снегопады. Несмотря на осадки, температура поднимется выше нормы и будет колебаться от -4 до -6 градусов. В столичном регионе ожидается до -7 градусов.
В понедельник в столицу придет атлантический циклон, который принесет с севера обильные и продолжительные снегопады. Несмотря на осадки, температура поднимется выше нормы и будет колебаться от -4 до -6 градусов. В столичном регионе ожидается до -7 градусов.
Автор: Джанабилова Татьяна П