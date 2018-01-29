Эксперты: Apple начнет выпускать новые iPhone к 2020 году
Корпорация Apple начнет выпускать новые iPhone только к 2020 году, чтобы дольше сохранить популярность резонансной модели X. Прогноз рынка предоставлен аналитиком KGI Securities Минг-Чи Куо.
Следующие два года iPhone X продолжит удерживать лидирующие позиции. Популярность смартфона возрастет в середине 2018 года, когда купертиновцы прекратят серийное производство, доведя показатель до 60 млн гаджетов.
Аналогичная ситуация более двух лет длится с iPhone 6s, который остается самой покупаемой моделью Apple в Китае. Спрос на юбилейную серию в Поднебесной остается низким, поэтому производители планируют любыми путями завоевать пустующую нишу. До 2020 года старые смартфоны получат незначительные обновления, например, увеличенный объем память или новую расцветку корпуса.
Ранее в Сети показали, как ягодицами обмануть защиту iPhone X.
Следующие два года iPhone X продолжит удерживать лидирующие позиции. Популярность смартфона возрастет в середине 2018 года, когда купертиновцы прекратят серийное производство, доведя показатель до 60 млн гаджетов.
Аналогичная ситуация более двух лет длится с iPhone 6s, который остается самой покупаемой моделью Apple в Китае. Спрос на юбилейную серию в Поднебесной остается низким, поэтому производители планируют любыми путями завоевать пустующую нишу. До 2020 года старые смартфоны получат незначительные обновления, например, увеличенный объем память или новую расцветку корпуса.
Ранее в Сети показали, как ягодицами обмануть защиту iPhone X.
Автор: Джанабилова Татьяна П