Японский SoftBank создаст собственную платежную систему
SoftBank намерен запустить собственную систему онлайн-платежей. Речь идёт о выходе на рынок, где присутствуют лидеры данного сегмента: PayPal, Apple Pay и Alipay и создании конкурентной способности в борьбе за потенциальных клиентов.
Японский технологический гигант, по информации медиа-издания The Sunday Times, ссылающегося на источники в лондонском Сити, сообщает, что переговоры о создании консорциума уже начались. К проекту привлекут ведущие мировые банки. Softbank имеет желание приобрести группу Temenos Group (Швейцария), её бизнесом является разработка банковского программного обеспечения. Речь идёт о сумме 10 млрд швейцарских франков, предполагается привлечь и кредитные ресурсы на 5 млрд долларов с залогом ряда активов, включая доли SoftBank в компании Uber.
Эксперты лондонского Сити полагают, что японский банк предпримет запланированные действия. При этом в штаб-квартире SoftBank отказываются комментировать информацию о какой-либо заинтересованности в выходе на рынок онлайн-платежей.
Японский технологический гигант, по информации медиа-издания The Sunday Times, ссылающегося на источники в лондонском Сити, сообщает, что переговоры о создании консорциума уже начались. К проекту привлекут ведущие мировые банки. Softbank имеет желание приобрести группу Temenos Group (Швейцария), её бизнесом является разработка банковского программного обеспечения. Речь идёт о сумме 10 млрд швейцарских франков, предполагается привлечь и кредитные ресурсы на 5 млрд долларов с залогом ряда активов, включая доли SoftBank в компании Uber.
Эксперты лондонского Сити полагают, что японский банк предпримет запланированные действия. При этом в штаб-квартире SoftBank отказываются комментировать информацию о какой-либо заинтересованности в выходе на рынок онлайн-платежей.
Автор: Семен Зайцев