KIA Rio возглавляет ТОП самых популярных автомобилей сегмента «B» в России
Аналитики составили список наиболее популярных авто 2017 года по итогам продаж в сегменте «B». Позиция лидера в России досталась модели KIA Rio, приобретенной в количестве 99,68 тысячи единиц.
Этот показатель на 11,6% превышает уровень в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Суммарно в сегменте продали 335,029 тысячи единиц авто, а это соответствует увеличению оборота на 5,9%.
На второй позиции находится модель корейского бренда Hyundai Solaris, которую удалось продать в количестве 78,776 экземпляров (-0,6%). Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo с показателем в 46,55 тысячи единиц, показав прирост оборота на 4,2%. В состав первой пятерки вошли также Skoda Rapid и Renault Sandero, проданные в количестве 29,99 и 30,46 тысяч единиц соответственно.
Этот показатель на 11,6% превышает уровень в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Суммарно в сегменте продали 335,029 тысячи единиц авто, а это соответствует увеличению оборота на 5,9%.
На второй позиции находится модель корейского бренда Hyundai Solaris, которую удалось продать в количестве 78,776 экземпляров (-0,6%). Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo с показателем в 46,55 тысячи единиц, показав прирост оборота на 4,2%. В состав первой пятерки вошли также Skoda Rapid и Renault Sandero, проданные в количестве 29,99 и 30,46 тысяч единиц соответственно.
Автор: Валерий Антонов